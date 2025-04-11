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"Люблю гламур": "Мисс Вселенная-2015" попозировала в стильном аутфите

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Пиа Вуртцбах
Пиа Вуртцбах. Фото: instagram.com/piajauncey

35-летняя филиппинская актриса, обладательница титула "Мисс Вселенная-2015" Пиа Вуртцбах показала длинные ноги, примерив стильный и модный аутфит, передает NUR.KZ.

Новые фото она разместила в своем Instagram. На фото Пиа попозировала в белой блузке с воланами и коротких черных шортах, которые позволили увидеть ее длинные ноги. Для образа "Мисс Вселенная-2015" распустила волнистые волосы и надела туфли на каблуке.

"Люблю этот гламур", "Мне нравятся эти волосы", "Красавица", "Челка делает тебя еще горячее", "Великолепный образ", "Выглядишь превосходно", "Королева", - пишут ей в соцсети.

Отметим, что в Instagram у красавицы почти 15 миллионов подписчиков и каждый ее пост набирает множество "лайков". Последняя публикация набрала свыше 132 тысяч "сердечек".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2235089-lyublyu-glamur-miss-vselennaya-2015-popozirovala-v-stilnom-autfite/