"Идеальная": 39-летняя Бьянка пощеголяла в бикини

39-летняя российская певица Бьянка покрасовалась в бикини. Пляжные фото она выставила на своей страничке в Instagram и собрала комплименты подписчиков, передает NUR.KZ.

"Голосуйте, какая фотка лучше", - отметила Бьянка.

Певица отдыхает на Сейшелах. На фото она запечатлелась в черном бикини, не без гордости демонстрируя фигуру. Отметим, что артистка скинула 35 кг. Она рассказала поклонникам о пройденном пути к идеальному телу показала фото "до" и "после".

"Все фото просто супер", "Грудь сделала?", "Красотка", "Ты просто огонь", "Пушка", "Шок! Что за фигура!", "Мне все фото нравятся", "Неприлично красивая", "Обворожительная", "До чего же идеальная", "Идеальное тело", "Очень красивый купальник", "На всех фото шикарно вышла", - пишут в Сети.