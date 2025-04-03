"Элегантность и красота": 51-летняя звезда Болливуда в оригинальном платье покорила Сеть
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51-летняя индийская кинозвезда Малаика Арора появилась в элегантном платье и вызвала восторг у своих поклонников. Они отметили, что актриса выглядит гораздо моложе своих лет, передает NUR.KZ.
Новые фото появились в Instagram-аккаунте актрисы. Отметим, что Малаика имеет в этой социальной сети огромную аудиторию - число ее подписчиков составляет 19 миллионов.
За короткое время с момента публикации снимки Ароры набрали свыше 65 тысяч "лайков". Фанаты не поскупились на лестные комментарии, увидев ее в нежном бежевом платье с оригинальным дизайном.
Свой образ Малаика дополнила массивными украшениями, а нюдовый макияж придал образу весенней свежести и легкости.
"Элегантность и красота в одном", "Очень красиво", "Чудесная королева", "Великолепная", "Такая красивая", "Сексуальная", "О, Боже, это потрясающе", "Кто скажет, что ей больше 50?!" - отметили фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2232947-elegantnost-i-krasota-51-letnyaya-zvezda-bollivuda-v-originalnom-plate-pokorila-set/