"Элегантность и красота": 51-летняя звезда Болливуда в оригинальном платье покорила Сеть

51-летняя индийская кинозвезда Малаика Арора появилась в элегантном платье и вызвала восторг у своих поклонников. Они отметили, что актриса выглядит гораздо моложе своих лет, передает NUR.KZ.

Новые фото появились в Instagram-аккаунте актрисы. Отметим, что Малаика имеет в этой социальной сети огромную аудиторию - число ее подписчиков составляет 19 миллионов.

За короткое время с момента публикации снимки Ароры набрали свыше 65 тысяч "лайков". Фанаты не поскупились на лестные комментарии, увидев ее в нежном бежевом платье с оригинальным дизайном.

Свой образ Малаика дополнила массивными украшениями, а нюдовый макияж придал образу весенней свежести и легкости.

"Элегантность и красота в одном", "Очень красиво", "Чудесная королева", "Великолепная", "Такая красивая", "Сексуальная", "О, Боже, это потрясающе", "Кто скажет, что ей больше 50?!" - отметили фанаты.