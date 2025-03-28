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"Красивее голливудских актрис": супруга Али Окапова собрала комплименты в Сети

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Акерке Буркитбай
Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская артистка Акерке Буркитбай, супруга певца Али Окапова, восхитила пользователей соцсети, разместив свое фото. Фанаты кобызистки отметили, что у нее естественная красота, передает NUR.KZ.

Артистка разместила свое фото в личном блоге в Instagram и тут же получила восхищенные отзывы от фанатов. На снимке, где она смотрит в камеру и слегка улыбается, Акерке запечатлелась с мягкими локонами и макияжем с акцентом на губы.

Супруга Али Окапова прокомментировала снимок смайликами в виде огня и красного сердечка.

"Очень красивая, просто слов нет", "Она красивее голливудских актрис, пусть Бог бережет тебя от сглаза, доченька", "Воспитанная, красивая, нежная", "У нее природная красота", "Очень талантливая красавица", "Будьте счастливы с Али", - написали ей в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2231165-krasivee-gollivudskih-aktris-supruga-ali-okapova-sobrala-komplimenty-v-seti/