"Женщина из грез": модель из Грузии появилась в полупрозрачном платье на пляже в Дубае

Модель из Грузии Тамуна Габуния попозировала на пляже Дубая в полупрозрачном платье. Чувственный образ девушки оценили ее подписчики в Instagram, передает NUR.KZ.

Фото, которые вызвали восторг в Сети, появились в блоге модели. На них она позирует в черном полупрозрачном гипюровом платье-корсете. Оно позволило акцентировать внимание на тонкой талии девушки.

Макияж подчеркнул красивые глаза Тамуны, а ее распущенные волосы придали ее образу романтичности. Фото были сняты на пляже Дубая на закате.

"Вау, королева!", "Боже, какая ты потрясающая", "Богиня", "Боже, это вообще законно быть такой бомбитой?", "Нереально красивая", "Эффектно", "Ну что за красота!", "Женщина из грез", "Ты как вино, детка", "Великолепная", - гласят комментарии под фото.