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"Нежность – это ты": возлюбленная рэпера Face Марьяна Ро опубликовала фото топлес

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Марьяна Ро
Марьяна Ро. Фото: instagram.com/maryanaro

25-летняя блогерша Марьяна Ро, возлюбленная российского рэп-исполнителя Face, опубликовала в соцсети фото с обнаженной грудью, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Марьяны. В галерее поста несколько фото, судя по отметке геолокации, из путешествия Марьяны в Сеул. На последнем фото в галерее девушка предстала обнаженной, прикрыв грудь рукой и обернув бедра махровым полотенцем.

"Такие фото атмосферные", "Марьяна, как нежная клубничка", "Нежность - это ты", "Поэтому и листаю до конца", - пишут подписчики в комментариях.

Чтобы увидеть фото, пролистайте "карусель" вправо.

По данным сайта 24СМИ, Марьяна Ро (настоящее имя - Марьяна Рожкова) - известный видеоблогер, одна из лидеров русского YouТube, а также начинающая актриса.

Марьяна Рожкова появилась на свет в октябре 1999 года на Дальнем Востоке у четы успешных бизнесменов. Кроме нее, в семье воспитывались старший брат Мирослав и младшая дочь Мареся.

В детстве Ро жила в Южно-Сахалинске. Когда дочери исполнилось 9 лет, семья переехала в Японию, в город Саппоро, где у родителей имеется собственный бизнес. Марьяна также занялась торговлей - вместе с отцом они создали сайт по перепродаже китайских товаров, на котором Рожкова в 9-летнем возрасте заработала свои первые 100 тыс. рублей.

Творческая биография Марьяны началась в подростковом возрасте. В 2012 году Рожкова, которой на тот момент исполнилось 13 лет, зарегистрировала канал на YouTube. Через 2 года, в сентябре 2014-го, на ее канале было 30 тыс. подписчиков, а через месяц к ним прибавилось еще 20 тыс. В июле 2015-го видеоблог Maryana Ro просматривали 1,2 млн подписчиков. На этот момент на канал Марьяны подписаны более 6 млн человек.

В 2015 году Ро записала песню "Идиоты", в которой рассказала об отношениях с блогером Ивангаем. Через 2 года вышел клип на коллаборацию с Fat Cat "Мегазвезда". Еще певица записала трек "Прощай", в котором поет о расставании с блогером Ивангаем, а позже - композицию в стиле рэп "Дисс на Ивангая # Ваняпока".

Первый студийный альбом Марьяна выпустила в конце весны 2019 года. Сборник получил название Princess и состоял из 8 треков. В 2020-м дискографию Рожковой пополнил мини-альбом "Малой".

После расставания с Ивангаем избранником Марьяны Ро стал музыкант Иван Дремин, известный под ником Фейс (Face). Пара встречается с 2017 года.

Что касается личного, откровенного контента - им блогерша стабильно радует аудиторию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2229414-nezhnost-eto-ty-vozlyublennaya-repera-face-maryana-ro-opublikovala-foto-toples/