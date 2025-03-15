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"Горячая летняя девушка": дочь Джонни Деппа снялась топлес на пляже

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Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп. Фото: Lexie Moreland/WWD via Getty Images

Актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась в новой откровенной фотосессии, для которой позировала на пляже топлес, прикрыв грудь рукой, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте фотографа Уокера Бантинга опубликованы снимки американской актрисы и модели Лили-Роуз Депп. На фотографиях актриса позирует топлес, стоя в морской воде. Большая часть тела актрисы, которая надела красные трусы, покрыта песком. Грудь девушка прикрыла рукой.

Сама актриса также прокомментировала публикацию фотографа.

"Скучаю по летнему острову", - написала она.

Подписчики также не остались равнодушными к публикации.

"Горячая летняя девушка", "Буквально Лили навсегда", "Идеальна", "Боже мой, это магия", "Одержим", - такие и другие комментарии оставили подписчики под постом.

По информации сайта IMDb, Лили-Роуз Депп является дочерью знаменитостей Джонни Деппа и Ванессы Паради. Она родилась в 1999 году во Франции.

Лили-Роуз успешно построила карьеру модели, но также начала успешно показывать себя в кино. Так, в прошлом году вышел фильм "Носферату", где она исполнила главную роль.

Имя Лили-Роуз, как пишут авторы портала, олицетворяет противоположные друг к другу человеческие качества. Лилия ассоциируется с добродетелью и целомудрием, а роза - символ любви и страсти.

Ее крестный отец - известный музыкант Мэрилин Мэнсон. Имеет двойное гражданство - США и Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2227944-goryachaya-letnyaya-devushka-doch-dzhonni-deppa-snyalas-toples-na-plyazhe/