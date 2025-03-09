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Эзотерика

"Шипперят с бывшим": Нюша снялась в леопардовом мини-платье "для отвлечения внимания"

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Нюша
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Певица Нюша снялась в леопардовом мини-платье, как заявила она сама, для "отвлечения внимания". Кадрами артистка поделилась в своем профиле в Instagram, передает NUR.KZ.

Нюша позировала в леопардовом мини-платье на розовом "пушистом" диване. Образ дополнили солнцезащитные очки.

"Не уверена, это ли ретроградный Меркурий вступил в свои владения, но если вас снова начинают шипперить с бывшими — значит пора выкладывать новые фоточки для отвлечения внимания", - написала Нюша под постом.

Подписчики осыпали певицу комплиментами.

"Красотка наша", "Моей будешь?", "Шикарная", "Единственная девушка, которой идет леопард", "Львица", - писали они.

По информации "Вокруг ТВ", Анна Владимировна Шурочкина, известная под сценическим псевдонимом Нюша, родилась летом 1990 года в Москве. Ее отец Владимир Шурочкин - композитор, бывший участник группы "Ласковый май".

Несмотря на то, что ее отец был категорически против музыкальной карьеры дочери, именно он стал ее первым композитором, а в дальнейшем – продюсером. Сначала она выступала на сцене в составе детской группы "Гризли", которая гастролировала не только по России.

В 14 лет хотела попасть на "Фабрику звезд", но ей отказали из-за юного возраста.

В 2008 году Нюша заняла седьмое место в рамках международного конкурса "Новая волна" в Юрмале. В 2009 году представила свой дебютный сингл "Вою на Луну", который получил всероссийскую известность. В 2010 Нюша записала свой первый альбом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2226026-shipperyat-s-byvshim-nyusha-snyalas-v-leopardovom-mini-plate-dlya-otvlecheniya-vnimaniya/