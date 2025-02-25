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"Как куколка": звезда "Молодежки" поделилась пляжными фото из Абу-Даби

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Анна Михайловская
Анна Михайловская. Фото: instagram.com/anna_mihailovskaya

Российская актриса Анна Михайловская, звезда сериала "Молодежка", поделилась в Instagram пляжными фотографиями и собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

Звезда сериалов "Капитанша" и "Молодежка" появилась на фото в закрытом оригинальном купальнике и черных солнцезащитных очках.

В карусели можно увидеть Михайловскую и в других пляжных нарядах, на теплых фото запечатлелся также ее сын. Актриса поделилась впечатлениями об отдыхе в Абу-Даби.

"Рандомно и с любовью", - отметила она.

Фанаты отметили, что Анна может похвастать не только талантом, но и естественной красотой.

"Какой шикарный купальник! И вы красотка!", "Не надо вам никаких надувных губ, вы красивы, как куколка. Губки бантиком, глаза большие, волосы шикарные. И актриса хорошая", "Всегда неотразимая, шикарная, божественная, очаровательная", "Анна, выглядите бомбезно", "Как девчонка", - написали ей фанаты под пляжными фото.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2223540-kak-kukolka-zvezda-molodezhki-podelilas-plyazhnymi-foto-iz-abu-dabi/