Звезда сериала "Папины дочки" снялась топлес для журнала

Российская актриса, полюбившаяся зрителям по роли Жени в сериале "Папины дочки", Дарья Мельникова в Instagram поделилась кадрами с фотосессии, передает NUR.KZ.

32-летняя Дарья снялась топлес для журнала "Атмосфера".

На одном из снимков знаменитость предстала в черных свободных брюках с ремнем и ботинках. В качестве аксессуаров Мельникова накинула на шею несколько галстуков, которые прикрывали ее обнаженную грудь.

Фото можно посмотреть в карусели поста.

"Оцениваем атмосферность от 1 до 10, где 1 — земля, 10 — космос", — гласит подпись к посту.

Поклонникам актрисы снимки пришлись по душе.

"Вы такая красивая", "Было сложно, но это 11!", "Ну прям дива дивная", "Спасибо за детство, Даша", – пишут подписчики актрисы в комментариях.

Отметим, больше всего Дарья Мельникова запомнилась зрителям ролью средней дочери, Жени Васнецовой, в сериале "Папины дочки". Сериал выходил с 2007 по 2013 годы и обрел множество поклонников.

В фильмографии актрисы такие картины, как "Золушка 4×4. Все начинается с желаний", "Стальная бабочка", "SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!", "С пяти до семи", "Соври мне правду" и многие другие.

Кроме того, Мельникова играет в театре и озвучивает мультфильмы.

В 2013 году Мельникова вышла замуж за своего коллегу, актера театра и кино Артура Смольянинова. У пары родилось двое сыновей - Артур и Марк.

В июне 2021 года актриса объявила о разводе.