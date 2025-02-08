Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Звезда сериала "Папины дочки" снялась топлес для журнала

Опубликовано:

Дарья Мельникова
Дарья Мельникова. Фото: instagram/melnikovadsh

Российская актриса, полюбившаяся зрителям по роли Жени в сериале "Папины дочки", Дарья Мельникова в Instagram поделилась кадрами с фотосессии, передает NUR.KZ.

32-летняя Дарья снялась топлес для журнала "Атмосфера".

На одном из снимков знаменитость предстала в черных свободных брюках с ремнем и ботинках. В качестве аксессуаров Мельникова накинула на шею несколько галстуков, которые прикрывали ее обнаженную грудь.

Фото можно посмотреть в карусели поста.

"Оцениваем атмосферность от 1 до 10, где 1 — земля, 10 — космос", — гласит подпись к посту.

Поклонникам актрисы снимки пришлись по душе.

"Вы такая красивая", "Было сложно, но это 11!", "Ну прям дива дивная", "Спасибо за детство, Даша", – пишут подписчики актрисы в комментариях.

Отметим, больше всего Дарья Мельникова запомнилась зрителям ролью средней дочери, Жени Васнецовой, в сериале "Папины дочки". Сериал выходил с 2007 по 2013 годы и обрел множество поклонников.

В фильмографии актрисы такие картины, как "Золушка 4×4. Все начинается с желаний", "Стальная бабочка", "SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!", "С пяти до семи", "Соври мне правду" и многие другие.

Кроме того, Мельникова играет в театре и озвучивает мультфильмы.

В 2013 году Мельникова вышла замуж за своего коллегу, актера театра и кино Артура Смольянинова. У пары родилось двое сыновей - Артур и Марк.

В июне 2021 года актриса объявила о разводе.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2218679-zvezda-seriala-papiny-dochki-snyalas-toples-dlya-zhurnala/