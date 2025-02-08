Звезда сериала "Папины дочки" снялась топлес для журнала
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Российская актриса, полюбившаяся зрителям по роли Жени в сериале "Папины дочки", Дарья Мельникова в Instagram поделилась кадрами с фотосессии, передает NUR.KZ.
32-летняя Дарья снялась топлес для журнала "Атмосфера".
На одном из снимков знаменитость предстала в черных свободных брюках с ремнем и ботинках. В качестве аксессуаров Мельникова накинула на шею несколько галстуков, которые прикрывали ее обнаженную грудь.
Фото можно посмотреть в карусели поста.
"Оцениваем атмосферность от 1 до 10, где 1 — земля, 10 — космос", — гласит подпись к посту.
Поклонникам актрисы снимки пришлись по душе.
"Вы такая красивая", "Было сложно, но это 11!", "Ну прям дива дивная", "Спасибо за детство, Даша", – пишут подписчики актрисы в комментариях.
Отметим, больше всего Дарья Мельникова запомнилась зрителям ролью средней дочери, Жени Васнецовой, в сериале "Папины дочки". Сериал выходил с 2007 по 2013 годы и обрел множество поклонников.
В фильмографии актрисы такие картины, как "Золушка 4×4. Все начинается с желаний", "Стальная бабочка", "SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!", "С пяти до семи", "Соври мне правду" и многие другие.
Кроме того, Мельникова играет в театре и озвучивает мультфильмы.
В 2013 году Мельникова вышла замуж за своего коллегу, актера театра и кино Артура Смольянинова. У пары родилось двое сыновей - Артур и Марк.
В июне 2021 года актриса объявила о разводе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2218679-zvezda-seriala-papiny-dochki-snyalas-toples-dlya-zhurnala/