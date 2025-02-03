"Воплощение страсти и элегантности": Мадлен в ярко-красном аутфите впечатлила Сеть

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, более известная как Мадлен, примерила новый образ в Instagram - она появилась в ярко-красном наряде, передает NUR.KZ.

Красное платье с открытыми плечами, обшитое крупными блестящими пайетками, белые прозрачные перчатки и ободок в тон к платью - Мадлен покрасовалась в новом ярком образе.

Серебристые крупные клипсы стали еще одним акцентным аксессуаром, который блогер подобрала к своему аутфиту. В качестве комментария к фото Мадлен оставила смайлик в виде двух вишен.

"Красавица наша любимая", "Вишенка на торте", "Кукла", "Казахстанская Барби", "Тебе идет красный", "Красивая", "Мадлен как девушка из ИИ - идеальная", "Шикарная", "Мадина в красном, словно воплощение страсти и элегантности, настоящая Cherry Lady, которая притягивает взгляды и оставляет яркое впечатление", - пишут под публикацией фанаты.