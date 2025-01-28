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"Даже лодка бывает лакшери": фото жены Александра Реввы с Мальдив восхитили Сеть

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Анжелика Ревва
Анжелика Ревва. Фото: instagram.com/angelikarevva

Супруга российского актера, продюсера и шоумена Александра Реввы поделилась фото, на которых запечатлелась в ярком купальнике и показала свою фигуру, передает NUR.KZ.

Фото Анжелики украсили ленту ее подписчиков в Instagram. Отметим, что их у нее 3,4 млн в этой соцсети. Одним из первых отреагировал на фото ее супруг, шоумен и актер Александр Ревва. Он оставил смайлики в виде солнца и сердца.

К слову, автором фото является он сам. Именно такой - романтичной и нежной - он увидел любимую жену в объективе своей камеры во время отдыха на Мальдивах.

"Прямо как Моана", "Какой у вас купальник шикарный", "Самая красивая медуза, которую я когда-либо видела", "Мечтаю о таких фотографиях", "Дюймовочка", "Выше - небо, ниже - песок, внутри - целый мир", "Даже лодка бывает лакшери", "Идеальная фигура у вас", "Фигура мечты", - отметили в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2215913-dazhe-lodka-byvaet-laksheri-foto-zheny-aleksandra-revvy-s-maldiv-voshitili-set/

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