"Привет, Барби": Арилена Ара в мини-платье из латекса сразила фанатов

Албанская певица, исполнительница хита "Nentori" Арилена Ара появилась в дерзком и эффектном аутфите, который пришелся по вкусу ее поклонникам, передает NUR.KZ.

Фотографии Арилена опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Албанская звезда "Евровидения-2020" выбрала яркое розовое мини-платье из латекса, которое подчеркивает ее фигуру. Образ дополняют высокие ботфорты на платформе того же насыщенного оттенка, создавая гармоничный и запоминающийся лук.

Волосы певицы распущены и уложены ровно, что добавляет элегантности, а макияж с акцентом на глаза завершает образ.

"Дерзкое поведение", - подписала публикацию Ара.

"Вселенская красота, роскошна всегда и везде", "Привет, Барби, я тебя люблю", "Дива", "Куколка", "Ты очень красивая", - отметили очарованные поклонники в комментариях под публикацией.