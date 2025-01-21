"Привет, Барби": Арилена Ара в мини-платье из латекса сразила фанатов
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Албанская певица, исполнительница хита "Nentori" Арилена Ара появилась в дерзком и эффектном аутфите, который пришелся по вкусу ее поклонникам, передает NUR.KZ.
Фотографии Арилена опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Албанская звезда "Евровидения-2020" выбрала яркое розовое мини-платье из латекса, которое подчеркивает ее фигуру. Образ дополняют высокие ботфорты на платформе того же насыщенного оттенка, создавая гармоничный и запоминающийся лук.
Волосы певицы распущены и уложены ровно, что добавляет элегантности, а макияж с акцентом на глаза завершает образ.
"Дерзкое поведение", - подписала публикацию Ара.
"Вселенская красота, роскошна всегда и везде", "Привет, Барби, я тебя люблю", "Дива", "Куколка", "Ты очень красивая", - отметили очарованные поклонники в комментариях под публикацией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2213760-privet-barbi-arilena-ara-v-mini-plate-iz-lateksa-srazila-fanatov/