"Как можно быть такой идеальной?": Валя Карнавал сразила фигурой на отдыхе
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Блогер и певица Валентина Карнаухова, известная в Сети как Валя Карнавал, восхитила подписчиков своей подтянутой фигурой в мини-купальнике и экстремально коротких шортах, передает NUR.KZ.
Фотографии появились в Instagram-аккаунте Вали и вызвали волну восхищения. На снимках инстадива предстала в откровенном мини-купальнике в синих и белых тонах с черными вставками и коротких джинсовых шортах на завязках сбоку.
Публикацию Карнавал подписала эмодзи с изображением инопланетянина.
Пост набрал более 150 тысяч "лайков" и сотни комментариев.
"Пойду поприседаю, что ли", "Шикарная фигура", "Очень красивая девушка! Валентина, счастья тебе", "Ты просто сногсшибательна! Твоя красота и уверенность сияют на этом фото", "Как можно быть такой идеальной?", "Богиня-мать", - написали восторженные подписчики.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2212467-kak-mozhno-byt-takoy-idealnoy-valya-karnaval-srazila-figuroy-na-otdyhe/