"Как можно быть такой идеальной?": Валя Карнавал сразила фигурой на отдыхе

Блогер и певица Валентина Карнаухова, известная в Сети как Валя Карнавал, восхитила подписчиков своей подтянутой фигурой в мини-купальнике и экстремально коротких шортах, передает NUR.KZ.

Фотографии появились в Instagram-аккаунте Вали и вызвали волну восхищения. На снимках инстадива предстала в откровенном мини-купальнике в синих и белых тонах с черными вставками и коротких джинсовых шортах на завязках сбоку.

Публикацию Карнавал подписала эмодзи с изображением инопланетянина.

Пост набрал более 150 тысяч "лайков" и сотни комментариев.

"Пойду поприседаю, что ли", "Шикарная фигура", "Очень красивая девушка! Валентина, счастья тебе", "Ты просто сногсшибательна! Твоя красота и уверенность сияют на этом фото", "Как можно быть такой идеальной?", "Богиня-мать", - написали восторженные подписчики.