"И в закрытых нарядах восхитительна": Мадлен вышла в свет в Дубае в элегантном платье
Опубликовано:
Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, отправилась на светское мероприятие, прошедшее в Дубае, в изящном образе и вызвала одобрение в Сети, передает NUR.KZ.
Мадлен отметила, что осталась в восторге от вечера, а ее подписчики - от ее элегантного и скромного образа.
"Среди блистательных женщин, которые разделяли со мной этот момент, я почувствовала особую гордость и радость от того, что могу быть здесь не только как гость, но и как блогер, освещающий это событие", - отметила Мадлен, побывав на презентации новой коллекции известного бренда одежды.
Фото, снятое в этот вечер, Мадлен разместила в своем блоге. Летящее платье в пол цвета айвори она дополнила маленькой белой сумочкой.
"Любовь моя", "Как красиво", "Она вновь покоряет наши сердца", "Роскошная", "Шикарна, как всегда. Хейтеры лопнут, что Мадлен и в закрытых нарядах восхитительна и сногсшибательно красива", - высказались в соцсети.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2212122-i-v-zakrytyh-naryadah-voshititelna-madlen-vyshla-v-svet-v-dubae-v-elegantnom-plate/