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"И в закрытых нарядах восхитительна": Мадлен вышла в свет в Дубае в элегантном платье

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская инстадива Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, отправилась на светское мероприятие, прошедшее в Дубае, в изящном образе и вызвала одобрение в Сети, передает NUR.KZ.

Мадлен отметила, что осталась в восторге от вечера, а ее подписчики - от ее элегантного и скромного образа.

"Среди блистательных женщин, которые разделяли со мной этот момент, я почувствовала особую гордость и радость от того, что могу быть здесь не только как гость, но и как блогер, освещающий это событие", - отметила Мадлен, побывав на презентации новой коллекции известного бренда одежды.

Фото, снятое в этот вечер, Мадлен разместила в своем блоге. Летящее платье в пол цвета айвори она дополнила маленькой белой сумочкой.

"Любовь моя", "Как красиво", "Она вновь покоряет наши сердца", "Роскошная", "Шикарна, как всегда. Хейтеры лопнут, что Мадлен и в закрытых нарядах восхитительна и сногсшибательно красива", - высказались в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2212122-i-v-zakrytyh-naryadah-voshititelna-madlen-vyshla-v-svet-v-dubae-v-elegantnom-plate/

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