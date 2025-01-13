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"Русалочка": Лиса из Blackpink очаровала фото в бикини

Опубликовано:

Лалиса Манобан
Лалиса Манобан. Фото: instagram.com/lalalalisa_m

Солистка K-pop группы "Blackpink", тайская певица, актриса и модель Лалиса Манобан, более известная как Лиса, похвасталась фигурой в бикини в новой Instagram-публикации, передает NUR.KZ.

Новый год Лиса начала с отдыха на курорте. Певица позагорала, покаталась на велосипеда и понаблюдала за плавающими дельфинами.

Звезда "Blackpink" покрасовалась в брендовом мини-купальнике с завязками и попозировала на камеру.

Публикация в Instagram собрала более 8,6 млн "лайков" и 71 тысячу комментариев. Многие из них были восторженными, однако и на тайскую звезду нашлись свои уятмены.

"О мой Бог, Лиса, что происходит?", "Чем больше денег, тем меньше одежды", "Лиса - самая жаркая звезда, и она об этом знает", "Русалочка", "Ты прекрасна", - гласят комментарии.

27-летняя Лалиса Манобан - главный танцор, ведущий рэпер, бэк-вокалистка популярной корейской группы Blackpink. Она - самая младшая и самая популярная участница коллектива по числу подписчиков в соцсетях.

В составе группы Лиса дебютировала летом 2016 года. Они выпустили два студийных альбома и несколько мини-альбомов на корейском и японском языках. Среди самых популярных хитов "Blackpink" такие песни, как "How You Like That", "Ddu-Du Ddu-Du", "Pink Venom" и "Boombayah".

Лиса также успела выпустить несколько сольных треков. Среди самых популярных - "Money" и "Rockstar". Звезда готовит к выпуску первый полноформатный студийный альбом. Он получил название "Alter Ego" и выйдет в феврале этого года.

Совсем скоро состоится дебют Лисы на телеэкранах. В начале 2024-го Манобан получила роль в третьем сезоне сериала "Белый лотос" Съемки стартовали в феврале прошлого года в Таиланде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2211059-rusalochka-lisa-iz-blackpink-ocharovala-foto-v-bikini/

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