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46-летняя Нелли Фуртадо показала фигуру без фотошопа и рассказала о косметических вмешательствах

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Нелли Фуртадо
Нелли Фуртадо. Фото: instagram.com/nellyfurtado

Канадская певица Нелли Фуртадо опубликовала серию "честных" фото - в белье, без ретуши и макияжа. Исполнительница хита "Maneater" порассуждала о бодипозитиве, передает NUR.KZ.

"В этом году я по-новому осознала давление эстетических стандартов, связанных с моей работой. Но одновременно я испытала новый уровень любви к себе и уверенности, которые исходят изнутри", - призналась артистка, публикуя смелые фото в оранжевом купальнике.

Нелли также рассказала о косметических вмешательствах и призналась, что не прибегала к услугам пластических хирургов.

"Для тех, кому интересно: у меня никогда не было операций на лице или теле, кроме виниров на верхних зубах. Я также не делала инъекций или филлеров для лица или губ. Однако у меня есть любимый косметолог, с которым я работаю с 20 лет. Перед фотосессиями и выходами на красную дорожку я пью много воды и стараюсь спать на спине.

Иногда на фотосессиях или мероприятиях мой визажист использует специальные ленты для подтяжки лица, кожи и макияжа. Иногда также применяют контуринг тела с помощью макияжа, чтобы создать нужный эффект. Макияж может творить чудеса! Как и удачные брови, талантливый парикмахер и правильное белье.

На этих фотографиях у меня нет макияжа, редактирования или фильтров, но я сделала автозагар", - честно призналась исполнительница хитов "Maneater" и "I'm Like a Bird".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2208872-46-letnyaya-nelli-furtado-pokazala-figuru-bez-fotoshopa-i-rasskazala-o-kosmeticheskih-vmeshatelstvah/

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