Девушка, старик, клоун: Нурлан Сабуров появился в неожиданных образах

Известный стендапер Нурлан Сабуров появился в неожиданных образах, заявив таким образом о предстоящих концертных турах. Видео с перевоплощением комик разместил в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

2025 год обещает быть насыщенным для Нурлана Сабурова. У него запланирован ряд концертов по городам России.

"С наступающим новым туром! Контекст", - написал комик.

В коротком ролике он появился в образе девушки, седовласого старика, заключенного, самурая, клоуна и других интересных персонажей.

"В любом виде хорош", "У него будет концерт в Нурлате? Я лечу", "Игра в кальмара" однозначно проигрывает по событиям", "Самурай - огонь", "Во всех видах смотрится шикарно", "50 оттенков Нурлана", "Самый топ образ самурая", "В конце скример, ребята, осторожно", - отреагировали в соцсети на видео.