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Девушка, старик, клоун: Нурлан Сабуров появился в неожиданных образах

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Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров. Фото: instagram.com/nurlan__saburov

Известный стендапер Нурлан Сабуров появился в неожиданных образах, заявив таким образом о предстоящих концертных турах. Видео с перевоплощением комик разместил в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

2025 год обещает быть насыщенным для Нурлана Сабурова. У него запланирован ряд концертов по городам России.

"С наступающим новым туром! Контекст", - написал комик.

В коротком ролике он появился в образе девушки, седовласого старика, заключенного, самурая, клоуна и других интересных персонажей.

"В любом виде хорош", "У него будет концерт в Нурлате? Я лечу", "Игра в кальмара" однозначно проигрывает по событиям", "Самурай - огонь", "Во всех видах смотрится шикарно", "50 оттенков Нурлана", "Самый топ образ самурая", "В конце скример, ребята, осторожно", - отреагировали в соцсети на видео.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2206764-devushka-starik-kloun-nurlan-saburov-poyavilsya-v-neozhidannyh-obrazah-video/

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