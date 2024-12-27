Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Абсолютно роскошна": призер "Евровидения" запечатлелась без белья и восхитила фанатов

Опубликовано:

Элени Фурейра
Элени Фурейра. Фото: instagram.com/foureira

Серебряный призер "Евровидения - 2018", греческая певица Элени Фурейра запечатлелась в дерзком аутфите и опубликовала яркие фотографии в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Fuego" сменила имидж - Элени теперь блондинка. Рождество 37-летняя певица отметила в ярком оранжевом пиджаке, под который не надела белье, а также в мини-юбке.

"Я все еще жду Санту", - подписала публикацию Фурейра.

"Легендарно", "Огонь", "Мы ждем новый альбом", "Абсолютно роскошна", "Моя королева", "Красивее, чем когда-либо", - написали восхищенные фанаты.

Элени Фурейра - греческая певица, актриса, танцовщица и модель албанского происхождения. Она родилась 7 марта 1987 года в городе Фиери, Албания. В возрасте восьми лет она покинула Албанию и переехала в Афины.

В 2009 году Элени подписала контракт с лейблом и выпустила свой первый сольный альбом "Eleni Foureira" в 2010 году, который получил платиновый статус в Греции.

Несколько раз Элени пыталась представить Грецию на конкурсе "Евровидение", но ее кандидатура была отвергнута. Однако в 2018 году она была выбрана для представления Кипра на конкурсе с песней "Fuego". Песня была написана греко-шведским композитором Алексом Папаконстантину и заняла второе место, уступив лишь Израилю.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2206124-absolyutno-roskoshna-prizer-evrovideniya-zapechatlelas-bez-belya-i-voshitila-fanatov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie