"Абсолютно роскошна": призер "Евровидения" запечатлелась без белья и восхитила фанатов

Серебряный призер "Евровидения - 2018", греческая певица Элени Фурейра запечатлелась в дерзком аутфите и опубликовала яркие фотографии в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Fuego" сменила имидж - Элени теперь блондинка. Рождество 37-летняя певица отметила в ярком оранжевом пиджаке, под который не надела белье, а также в мини-юбке.

"Я все еще жду Санту", - подписала публикацию Фурейра.

"Легендарно", "Огонь", "Мы ждем новый альбом", "Абсолютно роскошна", "Моя королева", "Красивее, чем когда-либо", - написали восхищенные фанаты.

Элени Фурейра - греческая певица, актриса, танцовщица и модель албанского происхождения. Она родилась 7 марта 1987 года в городе Фиери, Албания. В возрасте восьми лет она покинула Албанию и переехала в Афины.

В 2009 году Элени подписала контракт с лейблом и выпустила свой первый сольный альбом "Eleni Foureira" в 2010 году, который получил платиновый статус в Греции.

Несколько раз Элени пыталась представить Грецию на конкурсе "Евровидение", но ее кандидатура была отвергнута. Однако в 2018 году она была выбрана для представления Кипра на конкурсе с песней "Fuego". Песня была написана греко-шведским композитором Алексом Папаконстантину и заняла второе место, уступив лишь Израилю.