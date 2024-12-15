Кэти Перри снялась на рояле в мини-платье из меха
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Известная американская певица Кэти Перри поделилась новыми фото в Сети - артистка снялась на рояле в платье из меха и кружева, передает NUR.KZ.
Кадры были опубликованы на страничке Кэти в Instagram. На них певица позирует в мини-платье из меха со вставками из черного кружева на диване и рояле.
"Богиня", "Прям роза", "Икона", "Совсем не меняется с возрастом", "Вот это фигура", - писали фанаты.
По информации сайта IMDb, Кэти Перри (настоящее имя - Кэтрин Элизабет Хадсон) - американская певица, актриса, автор песен и композитор. Родилась 25 октября 1984 года в Санта-Барбаре, Калифорния (США).
Выросла в религиозной семье, а ее первым опытом выступления было пение в церкви. Первый свой альбом она записала под своим именем Кэти Хадсон, который не имел успеха.
Но второй ее альбом "One of the Boys", вышедший весной 2008 года, имел успех, а заглавный хит с него - "I Kissed a Girl" - занял первое место в чартах нескольких странах. За этим последовали и другие хиты.
Перри зарекомендовала себя как поп-суперзвезда и укрепила свои позиции выпуском своего следующего альбома "Teenage Dream", который породил еще больше хитов, включая "California Girls" и "Firework".
За этим последовало множество наград и рекордов музыкальной индустрии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2200013-keti-perri-snyalas-na-royale-v-mini-plate-iz-meha/