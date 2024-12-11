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"Ее не остановить": Дженнифер Лопес сразила смелым нарядом

Опубликовано:

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес показалась в дерзком аутфите. Многочисленные поклонники звезды были ошеломлены увиденным, передает NUR.KZ.

Джей Ло снова оказалась в центре внимания благодаря своему дерзкому наряду.

Для пресс-дня, посвященного ее новому фильму, исполнительница хитов "On The Floor" и "Jenny From The Block" выбрала необычный кремовый наряд с объемными драпировками и асимметричным кроем, который подчеркнул ее стройные ноги.

Стильный образ певицы дополнили минималистичные бежевые туфли и мягкий макияж.

Поклонники в соцсетях не скрывают восхищения, называя Лопес “непреодолимой силой” и иконой стиля.

"Ее не остановить - выглядит абсолютно потрясающе", "Этот наряд - все, о чем я могу думать", "Сияй, королева", "Ты идеальна, что бы ты ни надела", - написали они в комментариях под постом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2199102-ee-ne-ostanovit-dzhennifer-lopes-srazila-smelym-naryadom/

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