"Ее не остановить": Дженнифер Лопес сразила смелым нарядом

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес показалась в дерзком аутфите. Многочисленные поклонники звезды были ошеломлены увиденным, передает NUR.KZ.

Джей Ло снова оказалась в центре внимания благодаря своему дерзкому наряду.

Для пресс-дня, посвященного ее новому фильму, исполнительница хитов "On The Floor" и "Jenny From The Block" выбрала необычный кремовый наряд с объемными драпировками и асимметричным кроем, который подчеркнул ее стройные ноги.

Стильный образ певицы дополнили минималистичные бежевые туфли и мягкий макияж.

Поклонники в соцсетях не скрывают восхищения, называя Лопес “непреодолимой силой” и иконой стиля.

"Ее не остановить - выглядит абсолютно потрясающе", "Этот наряд - все, о чем я могу думать", "Сияй, королева", "Ты идеальна, что бы ты ни надела", - написали они в комментариях под постом.