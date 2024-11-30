София Вергара показала идеальную фигуру на отдыхе и восхитила поклонников

Актриса и модель София Вергара опубликовала в Instagram большое количество фотографий со своего отдыха, который она проводит в окружении близких, передает NUR.KZ.

София Вергара в своих соцсетях показала, как отдыхает в кругу близких людей. Колумбийская звезда за короткое время опубликовала большое количество постов, чем порадовала поклонников.

Один из постов стал особенно популярным и собрал более 600 тыс. лайков. На фото знаменитость лежит с распущенными волосами, позируя в платье с высоким разрезом и цветочным принтом.

Публикация также собрала большое количество комментариев.

"В следующей жизни я хочу быть этим диваном", "Ты прекрасна", "Можно ли быть еще красивее", "Удивительная звезда, актриса и модель", "Ты выглядишь божественно", - написали подписчики.

По информации IMDb, София Маргарита Вергара родилась и выросла в Барранкилье (Колумбия). Она родилась в многодетной семье - у Софии есть пять братьев и сестер.

Однажды на пляже Софию заметил фотограф - и это привело к тому, что она начала работать в модельном бизнесе и на телевидении. В 23 года она впервые вышла на подиум.

С 1995 по 1998 год она была одной из ведущих шоу о путешествиях "Fuera de serie", благодаря которому ее узнали в США.

Ее первой ролью в кино стала криминальная комедия "Большие неприятности".

Популярность Софие принесла роль Глории Дельгадо-Притчетт в культовом телесериале "Американская семейка". За эту роль она получила четыре номинации на премию "Эмми".