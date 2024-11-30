Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

София Вергара показала идеальную фигуру на отдыхе и восхитила поклонников

Опубликовано:

София Вергара
София Вергара. Фото: instagram.com/sofiavergara

Актриса и модель София Вергара опубликовала в Instagram большое количество фотографий со своего отдыха, который она проводит в окружении близких, передает NUR.KZ.

София Вергара в своих соцсетях показала, как отдыхает в кругу близких людей. Колумбийская звезда за короткое время опубликовала большое количество постов, чем порадовала поклонников.

Один из постов стал особенно популярным и собрал более 600 тыс. лайков. На фото знаменитость лежит с распущенными волосами, позируя в платье с высоким разрезом и цветочным принтом.

Публикация также собрала большое количество комментариев.

"В следующей жизни я хочу быть этим диваном", "Ты прекрасна", "Можно ли быть еще красивее", "Удивительная звезда, актриса и модель", "Ты выглядишь божественно", - написали подписчики.

По информации IMDb, София Маргарита Вергара родилась и выросла в Барранкилье (Колумбия). Она родилась в многодетной семье - у Софии есть пять братьев и сестер.

Однажды на пляже Софию заметил фотограф - и это привело к тому, что она начала работать в модельном бизнесе и на телевидении. В 23 года она впервые вышла на подиум.

С 1995 по 1998 год она была одной из ведущих шоу о путешествиях "Fuera de serie", благодаря которому ее узнали в США.

Ее первой ролью в кино стала криминальная комедия "Большие неприятности".

Популярность Софие принесла роль Глории Дельгадо-Притчетт в культовом телесериале "Американская семейка". За эту роль она получила четыре номинации на премию "Эмми".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2194404-sofiya-vergara-pokazala-idealnuyu-figuru-na-otdyhe-i-voshitila-poklonnikov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie