"Чувственная красота": plus-size модель Анастасия Квитко попозировала в мини-бикини

Plus-size модель, инстадива Анастасия Квитко, известная как "русская Ким Кардашьян", выложила в Instagram-аккаунте новую порцию фото в мини-бикини, передает NUR.KZ.

Жаркие фото были сняты в солнечной Флориде. Девушка указала локацию - это Майами. На снимках Анастасия позирует возле бассейна в голубом мини-бикини, демонстрируя пышную фигуру. Поверх бикини Квитко накинула белый короткий халат.

Модель, часто радующая свою читательскую аудиторию в соцсети пляжными фото и чувственными образами, выслушала в свой адрес массу комплиментов.

"Великолепная, чувственная красота", "Ты - мое вдохновение, моя мотивация улыбаться и находить счастье в каждом моменте", "Красотка", "Сексуальная", "Больше, чем красиво", "Как всегда, прелесть", "Ты такая горячая", - заключили восхищенные пользователи соцсети.