59-летняя звезда "Остина Пауэрса" удивила фигурой в бикини

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в мини-купальнике. Публикация появилась на ее странице в Instagram, передает NUR.KZ.

59-летняя знаменитость поделилась фото со съемки в купальнике. Звезда "Сплетницы" и "Остина Пауэрса" предстала перед фотографом в бикини, состоящем из черного бюстгальтера и белых плавок с низкой посадкой. На талии Элизабет было повязано прозрачное парео.

"За кадром", - подписала публикацию Херли.

По информации портала IMDb, Элизабет Джейн Херли родилась 10 июня 1965 года в Бейсингстоке, Хэмпшир, Великобритания. Ее отец был военным, а мать – учительницей.

На большом экране Херли дебютировала в 1987 году, снявшись в фильме "Ария". А первой ролью в Голливуде стал боевик "Пассажир 57" (1992).

Наиболее известные картины с ее участием – "Враг Шарпа", "Ослепленный желаниями", первая часть франшизы про супершпиона Остина Пауэрса, а также сериалы "Сплетница", "Приключения молодого Индианы Джонса" и другие.