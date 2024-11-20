18-летняя невеста Лепса предстала в дерзком образе без лифа
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Аврора Киба, 18-летняя невеста российского исполнителя Григория Лепса, предстала в неожиданном образе в новой фотосессии. Девушка покрасовалась полуобнаженной, передает NUR.KZ.
На фотографиях, опубликованных в Instagram, Аврора будто ест саму себя. Благодаря магии редакторов фото, подписчики блога девушки смогли увидеть ее с вилкой и ножом в руках, с необычным макияжем, напоминающем подтеки крови, в одной кожаной куртке без лифа
Особенно внимательные же разглядели Аврору без одежды, "лежащей" на японском ролле и прикрытой нори.
"Время суши", - подписала публикацию Киба.
Креативность молодой невесты Лепса оценили в Сети.
"На обложку журнала!", "Хотела роллы, а привезли перформанс", "Как классно вышло, Аврора, ты молодец", "Очень красивая модель", "Круто, со вкусом", - гласят комментарии под постом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2190228-18-letnyaya-nevesta-lepsa-predstala-v-derzkom-obraze-bez-lifa/