18-летняя невеста Лепса предстала в дерзком образе без лифа

Аврора Киба, 18-летняя невеста российского исполнителя Григория Лепса, предстала в неожиданном образе в новой фотосессии. Девушка покрасовалась полуобнаженной, передает NUR.KZ.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, Аврора будто ест саму себя. Благодаря магии редакторов фото, подписчики блога девушки смогли увидеть ее с вилкой и ножом в руках, с необычным макияжем, напоминающем подтеки крови, в одной кожаной куртке без лифа

Особенно внимательные же разглядели Аврору без одежды, "лежащей" на японском ролле и прикрытой нори.

"Время суши", - подписала публикацию Киба.

Креативность молодой невесты Лепса оценили в Сети.

"На обложку журнала!", "Хотела роллы, а привезли перформанс", "Как классно вышло, Аврора, ты молодец", "Очень красивая модель", "Круто, со вкусом", - гласят комментарии под постом.