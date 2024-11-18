"Блеск, шик, огонь": постройневшая Асель Аскар похвасталась фигурой в боди
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Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар показала результат своих интенсивных тренировок в зале. Фанаты отметили, что она мотивирует их своей фигурой, передает NUR.KZ.
"Неплохо, да?" - спросила Асель своих подписчиков.
Она разместила в блоге фото, на котором запечатлелась в черном боди, черных капроновых колготках и высоких сапогах-чулках на шпильке. Актриса не без гордости демонстрирует фигуру, которую сумела отточить в результате интенсивных тренировок на протяжении полугода.
"Вау, Аселя. Прям кайфанула от просмотра", "Умеешь находить красивые ракурсы", "Как классно вы пойстройнели, красивые кадры, фигура просто бомба", "Блеск, шик, огонь", "Красотка-мотиватор", "Невероятная", "Такая нежная красота, ярчайшее проявление женственности", - отметили в Сети.
Немногим ранее Асель Аскар примерила образ роковой красавицы с пышными кудрями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2188730-blesk-shik-ogon-postroynevshaya-asel-askar-pohvastalas-figuroy-v-bodi/