"Блеск, шик, огонь": постройневшая Асель Аскар похвасталась фигурой в боди

Казахстанская актриса, блогер и телеведущая Асель Аскар показала результат своих интенсивных тренировок в зале. Фанаты отметили, что она мотивирует их своей фигурой, передает NUR.KZ.

"Неплохо, да?" - спросила Асель своих подписчиков.

Она разместила в блоге фото, на котором запечатлелась в черном боди, черных капроновых колготках и высоких сапогах-чулках на шпильке. Актриса не без гордости демонстрирует фигуру, которую сумела отточить в результате интенсивных тренировок на протяжении полугода.

"Вау, Аселя. Прям кайфанула от просмотра", "Умеешь находить красивые ракурсы", "Как классно вы пойстройнели, красивые кадры, фигура просто бомба", "Блеск, шик, огонь", "Красотка-мотиватор", "Невероятная", "Такая нежная красота, ярчайшее проявление женственности", - отметили в Сети.

Немногим ранее Асель Аскар примерила образ роковой красавицы с пышными кудрями.