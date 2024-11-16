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Популярная певица Charli XCX снялась топлес у зеркала в одних джинсах

Опубликовано:

Charli XCX
Charli XCX. Фото: Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Известная исполнительница Charli XCX снялась топлес в откровенной фотосессии для модного бренда и опубликовала снимки на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Известная британская певица Charli XCX опубликовала новые фотографии, которые были сделаны для одного из модных брендов.

Для снимков исполнительница подняла руки, прижавшись к зеркалу обнаженной грудью. Также она надела разноцветные джинсы с широкими штанинами.

Поклонники певицы с восторгом отреагировали на новую фотосессию.

"Ты идеальна", "Никогда так сильно не хотел быть зеркалом", "Так жарко", "Теперь я буду слушать ее песни", - подобные комментарии оставили пользователи.

Также певица опубликовала пост с радостной для себя и фанатов новостью. Недавно стали известны номинанты на премию "Грэмми". На будущей церемонии Charli претендует сразу на 7 наград.

Она заявлена в таких престижных номинациях как "Запись года" и "Альбом года". Певица уже отреагировала на эту новость в своих соцсетях.

Сейчас на ее страницу в Instagram подписано более 6,6 млн человек.

По данным сайта IMDb, певица, автор песен, модель и актриса Charli XCX родилась в Великобритании в 1992 году. Ее настоящее имя - Шарлотта Эмма Эйтчисон. Отец певицы шотландец, а мама - индианка.

Ее талант был замечен в 2008 году после того, как она поделилась на MySpace песнями и демо из своего первого альбома, записанного благодаря финансовой помощи ее родителей.

Девушка была соавтором для многих хитовых синглов других артистов, прежде чем дебютировал со своим студийным альбомом True Romance в 2013 году.

Международный успех пришел со вторым студийным альбомом и несколькими совместными работами с другими артистами, такими как Игги Азалия.

К слову, сценический псевдоним певицы был придуман давно, он взят из имени ее профиля в MSN Messenger.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2187177-populyarnaya-pevica-charli-xcx-snyalas-toples-u-zerkala-v-odnih-dzhinsah/

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