Модель с витилиго вышла в свет в прозрачном комбинезоне со стразами
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Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу снялась в откровенном наряде - прозрачном комбинезоне со стразами. Серия фотографий опубликована в Instagram-аккаунте модели, передает NUR.KZ.
30-летняя манекенщица с витилиго вышла в свет в культовом образе американской певицы Дайаны Росс, в котором та снялась для обложки своего музыкального альбома Everything Is Everything.
Харлоу предстала перед камерами в прозрачном комбинезоне, оформленном сияющими стразами.
Модель дополнила свой образ массивным ожерельем, объемной прической и макияжем с акцентом на подведенные черным карандашом глаза.
"Не может быть! Ты ее близнец!", "Культовая", "Ты выглядишь сказочно", "Самая красивая в мире девочка", "Чистый бриллиант", "До чего прекрасная модель", - пишут фолловеры под постом манекенщицы.
По информации на сайте IMDb, Винни Харлоу - канадская супермодель и активистка. Она получила известность как участница 21 сезона "Топ-модель по-американски". Девушка страдает от витилиго, нарушении пигментации кожи.
Харлоу снималась для испанского бренда одежды Desigual и стала официальной представительницей бренда. Также она позировала для модных журналов и снималась для испанского и итальянского издания журнала Glamour и появилась в номере журнала Complex.
В августе 2015 года она снялась для выпуска Cosmopolitan, затем для веб-сайта Vogue Italia. В 2016 году Харлоу снялась в рекламе Sprite и в рекламной кампании Swarovski.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2181551-model-s-vitiligo-vyshla-v-svet-v-prozrachnom-kombinezone-so-strazami/