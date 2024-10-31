80-летняя звезда "Великолепного века" впечатлила стильным аутфитом

Турецкая кинодива, звезда "Великолепного века" Небахат Чехре разместила новое фото в соцсети и поразила поклонников отличной формой и безупречным вкусом, передает NUR.KZ.

80-летняя актриса, сыгравшая Валиде-султан в популярном турецком сериале "Великолепный век", появилась в стильном аутфите - на Небахат широкие штаны, лонгслив, объемный шарф в сером цвете и модная обувь.

Солнцезащитные очки, черная сумка, перекинутая через плечо, и украшение на шее завершили ее впечатляющий образ.

"Как же стильно и красиво", "Всегда стильная и стильная женщина. Очень уважаю", "Пишу с большой любовью из Азербайджана", "Благородная женщина", "И создал Бог женщину - мою икону", "Сама элегантность и харизма", "Вы носите одежду со вкусом", "Валиде Султан!" - гласят комментарии под фото.