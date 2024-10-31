Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

80-летняя звезда "Великолепного века" впечатлила стильным аутфитом

Опубликовано:

Небахат Чехре
Небахат Чехре. Фото: instagram.com/nebahatcehre

Турецкая кинодива, звезда "Великолепного века" Небахат Чехре разместила новое фото в соцсети и поразила поклонников отличной формой и безупречным вкусом, передает NUR.KZ.

80-летняя актриса, сыгравшая Валиде-султан в популярном турецком сериале "Великолепный век", появилась в стильном аутфите - на Небахат широкие штаны, лонгслив, объемный шарф в сером цвете и модная обувь.

Солнцезащитные очки, черная сумка, перекинутая через плечо, и украшение на шее завершили ее впечатляющий образ.

"Как же стильно и красиво", "Всегда стильная и стильная женщина. Очень уважаю", "Пишу с большой любовью из Азербайджана", "Благородная женщина", "И создал Бог женщину - мою икону", "Сама элегантность и харизма", "Вы носите одежду со вкусом", "Валиде Султан!" - гласят комментарии под фото.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2181144-80-letnyaya-zvezda-velikolepnogo-veka-vpechatlila-stilnym-autfitom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie