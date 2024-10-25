"Словно фея": 47-летняя Наталья Орейро в новом образе снялась в полупрозрачном платье

Звезда "Дикого ангела" Наталья Орейро устроила фотосессию в полупрозрачном платье, за что фолловеры сравнили ее с феей. Кадры знаменитость выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

Актриса и певица Наталия Орейро показала откровенное фото. Она поделилась серией кадров со съемки в прозрачном зеленом платье с открытой по пояс спиной.

Акцент в образе знаменитости был сделан на ярко-красной помаде и огненно-рыжих волосах. Волосы были уложены в аккуратные волны и украшены заколками с объемными цветами.

На одном из фото 47-летняя звезда сериала "Дикий ангел" попозировала перед камерой без платья и бюстгальтера, продемонстрировав фанатам обнаженное тело.

Фолловеры подчеркнули естественную красоту Орейро, отметив, что с возрастом она только краше. А некоторые даже сравнили ее, представшую в новом образе, - с феей.

"Феи существуют", "Фея, которая пахнем жасмином", "Волшебство", "Словно орхидея", "Волшебная женщина", "Нет более красивой, любящей, умной и талантливой... Ты уникальна", "Ангел", - пишут под постом фанаты телезвезды.

По данным сайта IMDb, Наталья Орейро родилась в 1977 году в уругвайском городе Монтевидео. Она является певицей, актрисой театра и кино, причем первые шаги начала делать еще в 8 лет.

В 17 лет она переехала в Аргентину и в последующем стала сниматься во многих популярных проектах и сериалах, а также попробовала себя как ведущая.

В 1998 году она начала еще и певческую карьеру, после чего выпустила первый альбом. Песня из него "Cambio dolor" стала саундтреком к сериалу "Дикий ангел". В итоге и песня, и сериал стали визитной карточкой Орейро и прославили ее на весь мир.

Наталья замужем с декабря 2001 года, они с супругом воспитывают сына.