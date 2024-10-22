"Госпожа Осень": Асель Сагатова очаровала поклонников новым образом

Казахстанская актриса Асель Сагатова, звезда фильмов "Рэкетир", "My love is Aisulu", примерила новый образ - она появилась в шляпе, пиджаке и мини-юбке, передает NUR.KZ.

Асель вновь прогулялась по городу в мини - свой новый образ она дополнила пиджаком, шляпкой и сапожками. Неизменно было одно - очаровательная улыбка актрисы Фанаты не прошли мимо новых фото и оставили "сердечки" и "огонечки".

Сама Асель призналась, что любит такие прогулки, в объективе фотографа по имени Мадина она всегда получается особенной и неповторимой.

"Самая милая, красивая актриса во Вселенной", "Ой, как мне нравятся ваши работы", "Снова стиль!", "Прекрасна, как всегда", "Красота! Нежность!", "Твой стиль и чувство вкуса в одежде всегда безупречны", "Госпожа Осень", - написали пользователи соцсети.