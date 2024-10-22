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Эзотерика

"Госпожа Осень": Асель Сагатова очаровала поклонников новым образом

Опубликовано:

Асель Сагатова
Асель Сагатова. Фото: instagram.com/asselsagatova

Казахстанская актриса Асель Сагатова, звезда фильмов "Рэкетир", "My love is Aisulu", примерила новый образ - она появилась в шляпе, пиджаке и мини-юбке, передает NUR.KZ.

Асель вновь прогулялась по городу в мини - свой новый образ она дополнила пиджаком, шляпкой и сапожками. Неизменно было одно - очаровательная улыбка актрисы Фанаты не прошли мимо новых фото и оставили "сердечки" и "огонечки".

Сама Асель призналась, что любит такие прогулки, в объективе фотографа по имени Мадина она всегда получается особенной и неповторимой.

"Самая милая, красивая актриса во Вселенной", "Ой, как мне нравятся ваши работы", "Снова стиль!", "Прекрасна, как всегда", "Красота! Нежность!", "Твой стиль и чувство вкуса в одежде всегда безупречны", "Госпожа Осень", - написали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2177160-gospozha-osen-asel-sagatova-ocharovala-poklonnikov-novym-obrazom/

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