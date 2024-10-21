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Эзотерика

"Само очарование": жена Александра Реввы поделилась новыми фото в день рождения

Опубликовано:

Анжелика Ревва
Анжелика Ревва. Фото: instagram.com/angelikarevva

Супруга российского актера, продюсера и шоумена Александра Реввы поделилась новыми фото в свой день рождения и выразила благодарность всем, кто ее любит, передает NUR.KZ.

Анжелика Ревва поделилась фотосессией, снятой на природе. Именинница была в черном мини-платье со спущенными плечами.

"Сегодня мне хочется благодарить небеса за все, что есть в моем сердце, в моей душе и в моей жизни! Спасибо за каждый прожитый день с его уроками и наградами.

С каждым годом жизнь наполняется все большим количеством глубоких смыслов, и это невероятные ощущения.

Спасибо всем, кто рядом... любит, обожает, вдохновляет, целует и обнимает, излучает свет, дарит улыбку… моя любимая семья, мои друзья, мой мужчина.

Будьте всегда! Будьте! Цените жизнь, любите близких, не теряйте веры в себя и стремитесь к мечте… Я вас", - написала Анжелика.

Марина Федункив, Михаил Галустян, Алсу и другие знаменитости поздравили ее с днем рождения и пожелали счастья с Александром.

"Красавица! Сияй, свети. Будь счастлива и согревай своим теплом!", "Роскошная Анжелика", "Само очарование, с твоим днем", "Куколка", - написали ей в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2176758-samo-ocharovanie-zhena-aleksandra-revvy-podelilas-novymi-foto-v-den-rozhdeniya/

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