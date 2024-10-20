"Мы вдохновлены": 55-летняя Дженнифер Энистон поразила фанатов фигурой в черном боди
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Спортивное и подтянутое тело голливудской актрисы Дженнифер Энистон вызвало большой восторг у поклонников. Она предстала в черном обтягивающем боди. Фото опубликовано в Instagram, передает NUR.KZ.
Американская актриса снялась в откровенном наряде для рекламы фитнес-компании Pvolve. Фото было опубликовано в Instagram-аккаунте компании.
На фото звезда популярного телесериала "Друзья" предстала в черном облегающем боди с глубоким декольте, продемонстрировав стройную и подтянутую спортивную фигуру.
В руках Энистон держала спортивный инвентарь. Образ Энистон дополнили серьги-кольца, ее фирменная укладка и аккуратный макияж.
"Она потрясающая", "Самая идеальная девушка", "Я в восторге и вдохновлен Дженнифер", "Это фото - определение силы", "Она сумасшедшая... Вау", - пишут подписчики под постом.
По информации IMDb, Дженнифер Энистон родилась в Шерман-Оукс, штат Калифорния, в 1969 году в семье актеров Джона Энистона и Нэнси Доу.
Дженнифер впервые попробовала себя в роли актрисы в возрасте 11 лет, когда она присоединилась к драматическому кружку школы Рудольфа Штайнера. А в 1990 году она получила свою первую телевизионную роль, став постоянным участником сериала "Моллой".
Мировая известность пришла к актрисе с выходом сериала "Друзья" в 1994 году. Шоу продержалось в эфире 10 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2175378-my-vdohnovleny-55-letnyaya-dzhennifer-eniston-porazila-fanatov-figuroy-v-chernom-bodi/