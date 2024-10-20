"Мы вдохновлены": 55-летняя Дженнифер Энистон поразила фанатов фигурой в черном боди

Спортивное и подтянутое тело голливудской актрисы Дженнифер Энистон вызвало большой восторг у поклонников. Она предстала в черном обтягивающем боди. Фото опубликовано в Instagram, передает NUR.KZ.

Американская актриса снялась в откровенном наряде для рекламы фитнес-компании Pvolve. Фото было опубликовано в Instagram-аккаунте компании.

На фото звезда популярного телесериала "Друзья" предстала в черном облегающем боди с глубоким декольте, продемонстрировав стройную и подтянутую спортивную фигуру.

В руках Энистон держала спортивный инвентарь. Образ Энистон дополнили серьги-кольца, ее фирменная укладка и аккуратный макияж.

"Она потрясающая", "Самая идеальная девушка", "Я в восторге и вдохновлен Дженнифер", "Это фото - определение силы", "Она сумасшедшая... Вау", - пишут подписчики под постом.

По информации IMDb, Дженнифер Энистон родилась в Шерман-Оукс, штат Калифорния, в 1969 году в семье актеров Джона Энистона и Нэнси Доу.

Дженнифер впервые попробовала себя в роли актрисы в возрасте 11 лет, когда она присоединилась к драматическому кружку школы Рудольфа Штайнера. А в 1990 году она получила свою первую телевизионную роль, став постоянным участником сериала "Моллой".

Мировая известность пришла к актрисе с выходом сериала "Друзья" в 1994 году. Шоу продержалось в эфире 10 лет.