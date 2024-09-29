Звезда "Дикого ангела" Наталья Орейро устроила фотосессию в платье с глубоким декольте
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Певица и актриса Наталья Орейро опубликовала на своей странице в Instagram кадры с новой фотосессии в ванной комнате. Для фото она надела блестящее мини-платье, передает NUR.KZ.
Звезда из Уругвая опубликовала серию фотоснимков, на которых она позирует в колготках, туфлях и мини-платье с глубоким декольте.
Судя по комментариям, подписчикам из разных стран понравился образ Натальи. Они оставляют комментарии на английском, испанском, русских языках.
"Красавица", "Королева", "Потрясающая в любом облике, на протяжении 15 лет Вы все такая же задорная и разнообразная", "Прекрасна Натти", - написали русскоязычные поклонники Орейро.
В своем Instagram 47-летняя звезда чередует фотографии из повседневной жизни с профессиональными.
В последнее время Наталья делится фотографиями со съемок своего очередного проекта.
По данным сайта IMDb, Наталья Орейро родилась в 1977 году в уругвайском городе Монтевидео. Она является певицей, актрисой театра и кино, причем первые шаги начала делать еще в 8 лет.
В 17 лет она переехала в Аргентину и в последующем стала сниматься во многих популярных проектах и сериалах, а также попробовала себя как ведущая.
В 1998 году она начала еще и певческую карьеру, после чего выпустила первый альбом. Песня из него "Cambio dolor" стала саундтреком к сериалу "Дикий ангел". В итоге и песня, и сериал стали визитной карточкой Орейро и прославили ее на весь мир.
Наталья замужем с декабря 2001 года, они с супругом воспитывают сына.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2166477-zvezda-dikogo-angela-natalya-oreyro-ustroila-fotosessiyu-v-plate-s-glubokim-dekolte/
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