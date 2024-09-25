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"Вам, кажется, купальник маловат": Надин Серовски показала фигуру на мальдивском пляже

Опубликовано:

Надин Серовски
Надин Серовски. Фото: instagram.com/nadin_serovski

Популярная российская инстадива Надин Серовски показала фигуру в мини-бикини. Фото были сделаны на Мальдивах. Надин отметила, что хочет запомнить себя такой, передает NUR.KZ.

Надин опубликовала фото с Мальдив, на которых запечатлелась в синем мини-бикини.

"Этим я закрываю хит-парад фото и видео с Мальдив. С одной стороны можно выдохнуть, потому что в следующей локации нам потребуется одежда.

А с другой - запомню себя здесь: в 29 лет, поделив здесь жизнь событиями на очередное "до" и "после", в своем лучшем теле, родив двоих малышей, форме, количестве мышц за всю жизнь, здоровье, самочувствии.

К чему я пришла вынужденно (обязательно этим с вами поделюсь) через большую боль и труд, но, как я убедилась, даже самые худшие сценарии, если не сломаешься, сделают тебя невероятной версией себя же", - написала она.

Блогер отметила, что дальше намерена "сиять, но уже по-новому".

"Объясните мне, сейчас модно так носить верх купальника? Непривычно моему глазу, старею", "Все шикарно, кроме дат-наколок, красивое тело портит", "Вам, кажется, купальник маловат", "Какая!", "Фигура просто огонь", - гласят комментарии подписчиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2165880-vam-kazhetsya-kupalnik-malovat-nadin-serovski-pokazala-figuru-na-maldivskom-plyazhe/

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