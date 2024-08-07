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"Леди Совершенство": молодая жена Петросяна попозировала в купальнике

Опубликовано:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна показала фото в купальнике. 35-летняя Татьяна Брухунова наслаждается отпуском в Сочи, передает NUR.KZ.

"У одного из моих любимых блогеров есть такая тема, как картиночный дайджест недели. У меня намечается такой же, но на ежедневной основе. Отпуск такой отпуск. Что еще делать, как не снимать?! Придется вам потерпеть", - подписала Татьяна свои фото.

На одном из них супруга Петросяна запечатлелась в купальнике и шляпке. Ее пляжный образ дополнили солнцезащитные очки, а очаровательная улыбка украсила фото.

"Нам только в радость", "Лето - это маленькая жизнь", "Снимай все. Твой взгляд на мир", "Красотка. Как старательно братик катает сестричку! Мужчина растет", "Сама женственность", "Настоящий отпуск", "Леди Совершенство", - отметили фанаты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2145609-ledi-sovershenstvo-molodaya-zhena-petrosyana-popozirovala-v-kupalnike/

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