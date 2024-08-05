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"Как подружки": Шахизада показала свою келин (фото)

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Шахизада со своей келин
Шахизада со своей келин. Фото: instagram.com/shahizada.art

Казахстанская певица Шахизада Байбатчанова запечатлелась с сыном и келин. Фото она разместила в Instagram. Фанаты отметили, что ене и келин выглядят как подружки, передает NUR.KZ.

Шахизада показала фото с сыном и келин. Певица была на торжественном мероприятии в красном костюме, а ее невестка - в белом пиджаке и платке. Аутфит состоял также из длинной черной юбки в белый горошек. Видно, что у свекрови и невестки очень теплые отношения.

Подписчики Шахизады оставили свои комментарии под фото.

"И ене, и келин обе красавицы", "Келин у вас красивая", "Прекрасное зрелище", "Говорят, от красавицы рождаются красотки, если нет дочери, то сын найдет красивую жену", "Она как ваша дочь, красавица, как и вы", "Вы как подружки", - написали пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2144761-kak-podruzhki-shahizada-pokazala-svoyu-kelin-foto/

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