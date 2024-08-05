"Что она с собой сделала?": 74-летнюю Бабкину поклонники не узнали на новом фото

Народная артистка России Надежда Бабкина показала новое фото в соцсети. Фанаты не узнали на снимке 74-летнюю певицу, отметив, что она сильно похудела, передает NUR.KZ.

"Крым для меня - не только место силы, но и место счастья!" - подписала фото Бабкина. Основатель и худрук ансамбля "Русская песня", улыбаясь, запечатлелась в черных шортах и желто-белой блузке, а также темных солнцезащитных очках.

"Что она с собой сделала? Неужели она сама себе нравится?", "А кто это женщина?", "Немного напугала фотография. Очень надеюсь, что это просто фотоляп", "Пример вкуса, стиля, силы! Обожаю", "Наденька, тело отдельно, голова отдельно, и это только фото, а что же вживую?!", "Что с вашим лицом?", "Бабкина всегда была красивой и настоящей казачкой. Зачем она поддалась моде и искалечила себя?", "Перехудела", "Когда была в теле, выглядела шикарно",- заявили пользователи Сети.