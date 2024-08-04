"Лучшая модель 2023 года" устроила фотосессию в мокром бикини

Американская супермодель южносуданского происхождения Анок Яй поделилась на своей странице в Instagram фотографиями в бикини, передает NUR.KZ.

26-летняя манекенщица, которую в прошлом году портал Models.com признал лучшей моделью года, порадовала подписчиков снимками с отдыха.

Знаменитость попозировала на фоне моря и яхт. В кадре темнокожая красавица появилась в белом мокром бикини. Свой образ Анок Яй дополнила платком и солнцезащитными очками с черными линзами.

Подписчиков девушки - а их у нее больше 1,6 млн - фотографии восхитили. Публикация собрала больше 108 тыс. отметок "Нравится" и несколько сотен восторженных комментариев.

"Черная Барби", "Мировая модель", "Ваше Величество", "Ты действительно самая красивая девушка на свете", "Богиня", - пишут комментаторы под постом.

По данным портала 24SMI, Анок Яй родилась 20 декабря 1997 года в Каире, но корни рода Яй уходят в Южный Судан. В трехлетнем возрасте Анок с семьей уехала в США.

Детство будущей модели прошло в городе Манчестере. Родители много работали, чтобы прокормить большую семью: мать — медсестрой, отец — сотрудником благотворительной организации. Старшим детям, включая Анок, приходилось смотреть за младшими братьями и сестрами.

После школы Анок поступила в Плимутский университет, планируя стать врачом.

В модельный бизнес девушка попала случайно, когда ее снял уличный фотограф в 2017 году. Снимок стал вирусным, вызвав фурор.

Через неделю Яй подписала контракт с топовым модельным агентством Нью-Йорка, а спустя шесть месяцев вошла в историю как вторая чернокожая модель после Наоми Кэмпбелл, открывшая показ Prada.

Сейчас Анок Яй является одной из самых востребованных моделей в мире.