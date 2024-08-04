"Лучшая модель 2023 года" устроила фотосессию в мокром бикини
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Американская супермодель южносуданского происхождения Анок Яй поделилась на своей странице в Instagram фотографиями в бикини, передает NUR.KZ.
26-летняя манекенщица, которую в прошлом году портал Models.com признал лучшей моделью года, порадовала подписчиков снимками с отдыха.
Знаменитость попозировала на фоне моря и яхт. В кадре темнокожая красавица появилась в белом мокром бикини. Свой образ Анок Яй дополнила платком и солнцезащитными очками с черными линзами.
Подписчиков девушки - а их у нее больше 1,6 млн - фотографии восхитили. Публикация собрала больше 108 тыс. отметок "Нравится" и несколько сотен восторженных комментариев.
"Черная Барби", "Мировая модель", "Ваше Величество", "Ты действительно самая красивая девушка на свете", "Богиня", - пишут комментаторы под постом.
По данным портала 24SMI, Анок Яй родилась 20 декабря 1997 года в Каире, но корни рода Яй уходят в Южный Судан. В трехлетнем возрасте Анок с семьей уехала в США.
Детство будущей модели прошло в городе Манчестере. Родители много работали, чтобы прокормить большую семью: мать — медсестрой, отец — сотрудником благотворительной организации. Старшим детям, включая Анок, приходилось смотреть за младшими братьями и сестрами.
После школы Анок поступила в Плимутский университет, планируя стать врачом.
В модельный бизнес девушка попала случайно, когда ее снял уличный фотограф в 2017 году. Снимок стал вирусным, вызвав фурор.
Через неделю Яй подписала контракт с топовым модельным агентством Нью-Йорка, а спустя шесть месяцев вошла в историю как вторая чернокожая модель после Наоми Кэмпбелл, открывшая показ Prada.
Сейчас Анок Яй является одной из самых востребованных моделей в мире.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2143480-luchshaya-model-2023-goda-ustroila-fotosessiyu-v-mokrom-bikini/