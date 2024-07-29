Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Идеальная пара": Рустем Жаныаманов и его жена повторили популярный тренд в соцсети

Опубликовано:

Рустем Жаныаманов с женой Жанаргуль
Рустем Жаныаманов с женой Жанаргуль. Фото: instagram.com/zhanyamanov_rustem

Казахстанские актеры Рустем и Жанаргуль Жаныамановы повторили популярный тренд и вызвали восхищение своих верных поклонников в соцсети, а также коллег по цеху, передает NUR.KZ.

В эффектном видеоролике, снятом под песню Минаевой "Шоколадка", супруги успели преобразиться за секунду и покружились в романтическом танце.

Пара, повторившая тренд, искупалась в комплиментах. На Жанаргуль было алое платье с разрезом, а Рустем облачился в черную рубашку и брюки. Подписчики оценили их харизму, артистизм и хореографические способности.

Жазира Еркин, Акерке Буркитбай и другие представители отечественного шоу-бизнеса тоже высказались в комментариях под видео.

"Пусть это будет потолок тренда", "Прекрасная пара, будьте счастливы", "Зачем мне отношения, если муж не будет смотреть на меня так", "Вау, красивые", "Самый клевый тренд", "Идеальная пара", - гласят отзывы пользователей соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2141419-idealnaya-para-rustem-zhanyamanov-s-zhenoy-povtorili-populyarnyy-trend-v-socseti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie