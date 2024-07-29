"Идеальная пара": Рустем Жаныаманов и его жена повторили популярный тренд в соцсети

Казахстанские актеры Рустем и Жанаргуль Жаныамановы повторили популярный тренд и вызвали восхищение своих верных поклонников в соцсети, а также коллег по цеху, передает NUR.KZ.

В эффектном видеоролике, снятом под песню Минаевой "Шоколадка", супруги успели преобразиться за секунду и покружились в романтическом танце.

Пара, повторившая тренд, искупалась в комплиментах. На Жанаргуль было алое платье с разрезом, а Рустем облачился в черную рубашку и брюки. Подписчики оценили их харизму, артистизм и хореографические способности.

Жазира Еркин, Акерке Буркитбай и другие представители отечественного шоу-бизнеса тоже высказались в комментариях под видео.

"Пусть это будет потолок тренда", "Прекрасная пара, будьте счастливы", "Зачем мне отношения, если муж не будет смотреть на меня так", "Вау, красивые", "Самый клевый тренд", "Идеальная пара", - гласят отзывы пользователей соцсети.