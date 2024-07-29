"Идеальная пара": Рустем Жаныаманов и его жена повторили популярный тренд в соцсети
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Казахстанские актеры Рустем и Жанаргуль Жаныамановы повторили популярный тренд и вызвали восхищение своих верных поклонников в соцсети, а также коллег по цеху, передает NUR.KZ.
В эффектном видеоролике, снятом под песню Минаевой "Шоколадка", супруги успели преобразиться за секунду и покружились в романтическом танце.
Пара, повторившая тренд, искупалась в комплиментах. На Жанаргуль было алое платье с разрезом, а Рустем облачился в черную рубашку и брюки. Подписчики оценили их харизму, артистизм и хореографические способности.
Жазира Еркин, Акерке Буркитбай и другие представители отечественного шоу-бизнеса тоже высказались в комментариях под видео.
"Пусть это будет потолок тренда", "Прекрасная пара, будьте счастливы", "Зачем мне отношения, если муж не будет смотреть на меня так", "Вау, красивые", "Самый клевый тренд", "Идеальная пара", - гласят отзывы пользователей соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2141419-idealnaya-para-rustem-zhanyamanov-s-zhenoy-povtorili-populyarnyy-trend-v-socseti/