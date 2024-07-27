Звезда "Папиных дочек" улетела на Мальдивы и поделилась снимками в бикини

Российская актриса Мирослава Карпович поделилась на своей Instagram-странице фото и видеороликами с отдыха на Мальдивах, передает NUR.KZ.

38-летняя Мирослава Карпович, полюбившаяся зрителям по роли Маши - старшей дочери из "Папиных дочек", показала, как проводит свое лето - актриса улетела на Мальдивы.

Судя по странице Мирослава, отдыхает она со своей семьей.

Актриса поделилась снимками, на которых показала, как медитирует в бикини. Подписчики Мирославы засыпали ее комплиментами в комментариях.

"Такая красивая девушка!", "Красотка", "Прекрасна, как цветок розы", "Мира, ты великолепна", - пишут поклонники артистки.

К слову, за страницей "папиной дочки" следят больше 325 тыс. пользователей.

На сайте 24SMI сообщается, что Мирослава Карпович — российская актриса кино и театра, модель. Славу ей принесла роль в сериале «Папины дочки»‎, где она сыграла Машу Васнецову.

Свой первый контракт с модельным агентством Мирослава заключила в 12 лет. Ей удалось стать востребованной моделью, несмотря на не совсем подиумный рост. Известные бренды Centro и Calvin Klein приглашали ее для участия в съемках.

В 2006 году Карпович с отличием окончила Школу-студию имени Владимира Немировича-Данченко при МХАТе.

Еще во времена учебы, Мира участвовала в театральных постановках и даже удостоилась премии "Золотой лист".

Но настоящая слава к ней пришла в 2007 году, когда ее утвердили на роль старшей дочери главного героя ситкома "Папины дочки". Зрители полюбили Машу Васнецову за непринужденный характер, непосредственность, доброту и желание всех преобразить.