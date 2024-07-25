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55-летняя Джей Ло гордо продемонстрировала фигуру в купальнике в день рождения

Опубликовано:

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет - в свой день рождения популярная певица и актриса похвасталась превосходной физической формой, выложив фото в купальнике, передает NUR.KZ.

У поп-дивы круглая дата - накануне ей исполнилось 55 лет. В день рождения Дженнифер показала подтянутую фигуру в закрытом купальнике - артистка сфотографировалась в ванной комнате, собрав волосы в высокий хвост и надев несколько золотых украшений.

"Это я... Сейчас", - подписала публикацию Лопес.

Пост за считанные часы набрал более миллиона "лайков".

В свой день рождения Дженнифер устроила вечеринку для близких и друзей в стиле популярного сериала "Бриджертоны". Исполнительница хитов "On The Floor" и "Let's Get Loud" сменила несколько вечерних нарядов. Видеоотчет артистка также опубликовала в соцсети.

В финальной праздничной публикации Дженнифер показала домашнюю обстановку в свой день рождения - с шарами, цветами и большим именинным тортом. Звезда поблагодарила поклонников за добрые пожелания.

"Видела все ваши поздравления с разных уголков мира - я смеялась, улыбалась и плакала. У меня действительно самые лучшие и удивительные фанаты в мире. Я не могу выразить, насколько я тронута и как счастлива, что вы являетесь частью моей жизни. Хочу сказать вам в свой день рождения, что вы - мой самый большой подарок. Спасибо вам всем большое", - написала Лопес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2139727-55-letnyaya-dzhey-lo-gordo-prodemonstrirovala-figuru-v-kupalnike-v-den-rozhdeniya/

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