"Вот это настоящая Балжан": чувственные фото Бидаш обсудили в Казнете

Популярная казахстанская исполнительница Балжан Бидаш опубликовала новые фотографии в своем Instagram-аккаунте - поклонники расхвалили образ артистки, передает NUR.KZ.

Стилисты сделали Балжан эффект мокрых волос - артистка надела мягкий пиджак серого цвета и запечатлелась в студии.

"Твоя любовь дарит миру благодать", - подписала публикацию бывшая солистка группы "КешYOU".

В восторг от образа любимой исполнительницы пришли как поклонники, так и звездные коллеги.

"Жаным моя! Красавица, умница и самая лучшая моя!" - написала актриса Фариза Ескермес.

"Ну что за красавица", "Как все красиво подчеркнуто", "Продаете курс о том, как быть огненной?", "Уф, вспотела", "Красавица! Вот это настоящая Балжан", "Фотографу 10 баллов", - написали в комментариях фанаты.