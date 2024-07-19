Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Вот это настоящая Балжан": чувственные фото Бидаш обсудили в Казнете

Опубликовано:

Балжан Бидаш
Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Популярная казахстанская исполнительница Балжан Бидаш опубликовала новые фотографии в своем Instagram-аккаунте - поклонники расхвалили образ артистки, передает NUR.KZ.

Стилисты сделали Балжан эффект мокрых волос - артистка надела мягкий пиджак серого цвета и запечатлелась в студии.

"Твоя любовь дарит миру благодать", - подписала публикацию бывшая солистка группы "КешYOU".

В восторг от образа любимой исполнительницы пришли как поклонники, так и звездные коллеги.

"Жаным моя! Красавица, умница и самая лучшая моя!" - написала актриса Фариза Ескермес.

"Ну что за красавица", "Как все красиво подчеркнуто", "Продаете курс о том, как быть огненной?", "Уф, вспотела", "Красавица! Вот это настоящая Балжан", "Фотографу 10 баллов", - написали в комментариях фанаты.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2136987-vot-eto-nastoyashchaya-balzhan-chuvstvennye-foto-bidash-obsudili-v-kaznete/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie