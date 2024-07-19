"Вот это настоящая Балжан": чувственные фото Бидаш обсудили в Казнете
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Популярная казахстанская исполнительница Балжан Бидаш опубликовала новые фотографии в своем Instagram-аккаунте - поклонники расхвалили образ артистки, передает NUR.KZ.
Стилисты сделали Балжан эффект мокрых волос - артистка надела мягкий пиджак серого цвета и запечатлелась в студии.
"Твоя любовь дарит миру благодать", - подписала публикацию бывшая солистка группы "КешYOU".
В восторг от образа любимой исполнительницы пришли как поклонники, так и звездные коллеги.
"Жаным моя! Красавица, умница и самая лучшая моя!" - написала актриса Фариза Ескермес.
"Ну что за красавица", "Как все красиво подчеркнуто", "Продаете курс о том, как быть огненной?", "Уф, вспотела", "Красавица! Вот это настоящая Балжан", "Фотографу 10 баллов", - написали в комментариях фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2136987-vot-eto-nastoyashchaya-balzhan-chuvstvennye-foto-bidash-obsudili-v-kaznete/