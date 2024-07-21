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Экс-вокалистка The Pussycat Dolls опубликовала фото в бикини

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Эшли Робертс
Эшли Робертс. Фото: instagram/iamashleyroberts

42-летняя певица и экс-вокалистка The Pussycat Dolls Эшли Робертс снялась в откровенном бикини, чем порадовала своих фолловеров. Фото певица опубликовала в Instagram, передает NUR.KZ.

Американская певица, судя по фото и описанию к ним, находится на отдыхе с подругами. На яхте Эшли Робертс предстала в оранжевом бикини, на совместном с приятельницей фото - в голубом бикини.

Под каждый образ были подобраны солнцезащитные очки в узкой оправе в тон одежде.

Спортивную форму певицы отметили и ее подписчики в комментариях под постом.

"Ух ты, Эшли, ты выглядишь потрясающе", "Ты икона", "Выглядишь великолепно", "Совершенство", "Абсолютно идеальна", "Выглядит очень горячо", "Сексуально", "Абсолютно красивая, ошеломляющая, великолепная, красавица", - пишут фолловеры.

По информации IMDb Эшли Эллин Робертс родилась 14 сентября 1981 года в США, штат Аризона. Начала танцевать в возрасте трех лет и петь в восемь. Отец Эшли был барабанщиком в группе, позже ушел в автобизнес. Мать была инструктором пилатеса. Именно родители вдохновили Эшли начать карьеру в индустрии развлечений.

Помимо того, что Эшли - американская певица, актриса и хореограф, она больше всего известна как бывшая вокалистка группы The Pussycat Dolls. В 2003 году Эшли присоединяется к певческому составу группы. Но в феврале 2010 года покинула ее для того, чтобы заняться сольной карьерой.

После ухода певица сделала акцент также на актерской карьере, снявшись в ряде картин. Ее кинодебютом стала мелодрама "Сделай шаг", где она исполнила роль танцовщицы Брук. Позже она также появилась в телесериале "90210. Новое поколение", где сыграла стриптизершу.

Также певица принимала участие в 12 сезоне британского реалити-шоу "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", в котором она заняла второе место. В январе 2013 года Робертс стала членом жюри на шоу "Танцы на льду".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2136549-eks-vokalistka-the-pussycat-dolls-opublikovala-foto-v-bikini/

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