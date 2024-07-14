София Вергара отметила свое 52-летие в эффектном платье с глубоким декольте
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Колумбийская актриса и ведущая София Вергара отпраздновала свое 52-летие – вечеринка прошла в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз, передает NUR.KZ.
Кадры торжества модель опубликовала в своем профиле в Instagram.
София выбрала яркий образ в свой день рождения.
Она надела желтое платье с глубоким декольте, эффектно подчеркнувшее ее пышный бюст, которое дополнила золотыми босоножками на каблуках и золотым клатчем.
На фото можно увидеть, что Софию с днем рождения пришла поздравить ее коллега по шоу America's Got Talent – немецкая топ-модель Хайди Клум.
В публикации Вергара поблагодарила гостей, которые пришли на праздник.
"С днем рождения, красотка", "Моя королева", "На знаю, что выглядит вкуснее, ты или тортик", "С праздником, продолжай сиять", – писали поклонники в комментариях.
По информации IMDb, София Маргарита Вергара родилась и выросла в Барранкилье (Колумбия). Она родилась в многодетной семье – у Софии есть пять братьев и сестер.
Однажды на пляже Софию заметил фотограф – и это привело к тому, что она начала работать в модельном бизнесе и на телевидении. В 23 года она вышла на подиум.
С 1995 по 1998 год она была одной из ведущих шоу о путешествиях "Fuera de serie", благодаря которому ее узнали в США. Ее первой ролью в кино стала криминальная комедия "Большие неприятности".
А популярность принесла роль Глории Дельгадо-Притчетт в культовом телесериале "Американская семейка". За эту роль она получила четыре номинации на премию "Эмми".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2132793-sofiya-vergara-otmetila-svoe-52-letie-v-effektnom-plate-s-glubokim-dekolte/