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София Вергара отметила свое 52-летие в эффектном платье с глубоким декольте

Опубликовано:

София Вергара
София Вергара. Фото: instagram.com/sofiavergara

Колумбийская актриса и ведущая София Вергара отпраздновала свое 52-летие – вечеринка прошла в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз, передает NUR.KZ.

Кадры торжества модель опубликовала в своем профиле в Instagram.

София выбрала яркий образ в свой день рождения.

Она надела желтое платье с глубоким декольте, эффектно подчеркнувшее ее пышный бюст, которое дополнила золотыми босоножками на каблуках и золотым клатчем.

На фото можно увидеть, что Софию с днем рождения пришла поздравить ее коллега по шоу America's Got Talent – немецкая топ-модель Хайди Клум.

В публикации Вергара поблагодарила гостей, которые пришли на праздник.

"С днем рождения, красотка", "Моя королева", "На знаю, что выглядит вкуснее, ты или тортик", "С праздником, продолжай сиять", – писали поклонники в комментариях.

По информации IMDb, София Маргарита Вергара родилась и выросла в Барранкилье (Колумбия). Она родилась в многодетной семье – у Софии есть пять братьев и сестер.

Однажды на пляже Софию заметил фотограф – и это привело к тому, что она начала работать в модельном бизнесе и на телевидении. В 23 года она вышла на подиум.

С 1995 по 1998 год она была одной из ведущих шоу о путешествиях "Fuera de serie", благодаря которому ее узнали в США. Ее первой ролью в кино стала криминальная комедия "Большие неприятности".

А популярность принесла роль Глории Дельгадо-Притчетт в культовом телесериале "Американская семейка". За эту роль она получила четыре номинации на премию "Эмми".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2132793-sofiya-vergara-otmetila-svoe-52-letie-v-effektnom-plate-s-glubokim-dekolte/

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