Отдыхающая в Греции исполнительница хита "Nentori" поделилась яркими кадрами, которые успела сделать за время отпуска. На фотографиях и видео 25-летнюю албанскую певицу можно увидеть в разных пляжных образах, подчеркивающих красоту ее фигуры. "Атмосфера Миконоса", - подписала публикацию Арилена. "Перед твоей красотой невозможно устоять", "Ангельские фотографии", "Вайбы Миконоса - 10 из 10", "Дух захватывает", "Огонь", - написали восхищенные поклонники в комментариях. Арилена Ара — албанка, песни которой популярны не только на родине, но и в России, Румынии и Казахстане. В композициях и клипах девушка сочетает восточный колорит и европейские ритмы, работая на стыке поп-музыки и ритм-н-блюза. Популярность в нашей стране 25-летней артистке принесла песня "Nentori", которая стала большим хитом на радиостанциях. В 2020 году Арилена должна была представить Албанию на песенном конкурсе "Евровидение", однако он был отменен из-за пандемии коронавируса.