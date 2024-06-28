"Моя эра счастья": Айжулдыз Адайбекова сменила имидж и ответила хейтерам

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова сменила прическу - она опубликовала пост в Instagram, в котором прокомментировала весь поступающий извне негатив, передает NUR.KZ.

Своей новой публикацией в соцсети Айжулдыз дала понять - она счастлива и не будет реагировать на волны негатива. Актриса показала свежую фотосессию - на снимках она предстала в новом для себя образе, с кудряшками и челкой.

"Моя эра счастья. Пускай говорят, гармония важнее", - написала Адайбекова под фотографиями.

Публикацию оценили коллеги Айжулдыз - Ерке Есмахан, Молдир Ауелбекова, Жулдыз Абдукаримова, Дамеля Sweet и многие другие. Поклонники похвалили артистку не только за образ, но и за ее настрой.

"Женщина, Вы невероятны!", "Волшебная", "Королева", "Куколка", "Нежность", "Особенная", - написали они в комментариях.