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"Невероятная красота": Айгерим Калаубаева впечатлила совместными фото с дочерью

Опубликовано:

Айгерим Калаубаева
Айгерим Калаубаева. Фото: instagram.com/aikerim_kalaubaeva_official

Казахстанская исполнительница Айгерим Калаубаева устроила совместную фотосессию с подросшей дочерью. Она разместила снимки в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Для эффектных фото мать и дочь примерили черные платья с одинаковым фасоном. Айгерим выложила снимки в карусели и написала дочери несколько наставлений.

"Всегда помни, доченька. Если ты будешь разумной, то и счастье будет рядом. Разум убережет и от страданий, и от насмешек. Применяй слова вежливости ежедневно. Девочка должна быть вежливой, приветливой, не грубить, проявлять милосердие", - отметила певица.

Фанаты отметили сильное сходство матери и дочери.

"Прекрасная мама и такая нежная дочь", "Вылитая мама", "Я всегда вас уважала как певицу, но вы, оказывается, еще и мудрая мать", "Невероятная красота двух девочек", - отреагировали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2124798-neveroyatnaya-krasota-aygerim-kalaubaeva-vpechatlila-sovmestnymi-foto-s-docheryu/

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