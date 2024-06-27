"Невероятная красота": Айгерим Калаубаева впечатлила совместными фото с дочерью

Казахстанская исполнительница Айгерим Калаубаева устроила совместную фотосессию с подросшей дочерью. Она разместила снимки в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Для эффектных фото мать и дочь примерили черные платья с одинаковым фасоном. Айгерим выложила снимки в карусели и написала дочери несколько наставлений.

"Всегда помни, доченька. Если ты будешь разумной, то и счастье будет рядом. Разум убережет и от страданий, и от насмешек. Применяй слова вежливости ежедневно. Девочка должна быть вежливой, приветливой, не грубить, проявлять милосердие", - отметила певица.

Фанаты отметили сильное сходство матери и дочери.

"Прекрасная мама и такая нежная дочь", "Вылитая мама", "Я всегда вас уважала как певицу, но вы, оказывается, еще и мудрая мать", "Невероятная красота двух девочек", - отреагировали в Сети.