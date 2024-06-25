"Огонь": 37-летняя звезда "Евровидения" сразила фигурой в бикини

Серебряный призер "Евровидения-2018" Элени Фурейра похвасталась фигурой в бикини - фанаты отметили, что греческая певица в отличной форме после родов, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Fuego" отправилась отдыхать на греческий остров Миконос. Фурейра запечатлелась в мини-купальнике синего цвета и сделала несколько снимков, гордо демонстрируя подтянутую фигуру после родов - 37-летняя певица впервые стала мамой год назад.

"Покрыта солнечным сиянием", - подписала публикацию Элени.

"Огонь", "Горячая мама", "Настоящий шедевр", "Королева Греции", "Богиня", - такими комплиментами одарили Элени фанаты.

В 2018 году Элени Фурейра представила Кипр на песенном конкурсе "Евровидение" и принесла самый высокий результат для страны - она заняла второе место.

Элени Фурейра - греческая певица, актриса, танцовщица и модель албанского происхождения. Она родилась 7 марта 1987 года в городе Фиери, Албания. Ее мать работает швеей, а отец занимается строительством. У Элени есть три сестры. В возрасте восьми лет она покинула Албанию и переехала в Афины.

В Афинах Фурейра начала заниматься музыкой и научилась играть на гитаре. Она также три года работала в театре. Карьера Элени стартовала в девичьем трио Mystique, в котором ее заметил продюсер Андреас Ятракос. Группа Mystique выпустила свой дебютный сингл в 2007, а успел пришел к ним годом позже.

После распада группы в 2009 году Элени подписала контракт с лейблом и выпустила свой первый сольный альбом "Eleni Foureira" в 2010 году, который получил платиновый статус в Греции.

В 2012 году Элени выпустила свой второй альбом "Ti poniro mou zitas", а в 2014 - третий альбом "Anemos agapis". Она также играла в мюзикле "Barbarella: the 80's Musical" и была судьей на греческой версии шоу "Танцуют все!". В 2017 году вышел ее четвертый студийный альбом "Vasilissa".

Несколько раз Элени пыталась представить Грецию на конкурсе "Евровидение", но ее кандидатура была отвергнута. Однако в феврале 2018 года она была выбрана для представления Кипра на "Евровидении-2018" с песней "Fuego". Песня была написана греко-шведским композитором Алексом Папаконстантину.

Элени встречается с испанским футболистом Альберто Ботией. Певица впервые стала мамой в феврале 2023 года.