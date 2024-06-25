Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Стиль безупречный": супругу Петросяна похвалили за интересные образы

Опубликовано:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна показала интересные наряды, в которых пощеголяла на минувшей неделе. Татьяна Брухунова очаровала подписчиков своим вкусом, передает NUR.KZ.

"Новая луковая семерочка", - написала Татьяна.

Костюм мятного цвета с шортами и остроносые туфельки, черная футболка и легкая юбка, нежный розовый наряд со шляпкой, свободные джинсы и клетчатая рубашка, накинутая на футболку, и еще несколько интересных аутфитов - рубрику 35-летней Татьяны "луковая неделька" подписчицы ждут с нетерпением.

"Зеленый костюм - просто огонь, очень красиво!", "В розовом прекрасна особенно", "Просто потерялась, не могу выбрать, все очень нравится, такая разная везде, хороша", "Смотрю с удовольствием, стиль безупречный", "Классная девчонка, супер. Фигурка как отшлифована", - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, весной стало известно, что у Петросяна и его супруги родилась дочь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2123457-stil-bezuprechnyy-suprugu-petrosyana-pohvalili-za-interesnye-obrazy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie