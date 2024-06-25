"Стиль безупречный": супругу Петросяна похвалили за интересные образы

Супруга 78-летнего российского юмориста Евгения Петросяна показала интересные наряды, в которых пощеголяла на минувшей неделе. Татьяна Брухунова очаровала подписчиков своим вкусом, передает NUR.KZ.

"Новая луковая семерочка", - написала Татьяна.

Костюм мятного цвета с шортами и остроносые туфельки, черная футболка и легкая юбка, нежный розовый наряд со шляпкой, свободные джинсы и клетчатая рубашка, накинутая на футболку, и еще несколько интересных аутфитов - рубрику 35-летней Татьяны "луковая неделька" подписчицы ждут с нетерпением.

"Зеленый костюм - просто огонь, очень красиво!", "В розовом прекрасна особенно", "Просто потерялась, не могу выбрать, все очень нравится, такая разная везде, хороша", "Смотрю с удовольствием, стиль безупречный", "Классная девчонка, супер. Фигурка как отшлифована", - отреагировали пользователи соцсети.

Напомним, весной стало известно, что у Петросяна и его супруги родилась дочь.